الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: 91.5% نسبة النجاح فى المدارس الخاصة لغات

المؤتمر
المؤتمر

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصاء شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 /2023 حسب نوعية المدارس، وذلك على النحو التالي:

- النسبة المئوية للنجاح في الثانوي العام بلغت 84.0%.

 

- النسبة المئوية للنجاح في المدارس الرسمية لغات 88.6%.

 

- النسبة المئوية للنجاح في مدارس الخاص معان 90.4%.

 

- النسبة المئوية للنجاح في المدارس الخاصة لغات 91.5%.

 

- النسبة المئوية للنجاح في مدارس المنازل وخدمات 52.0%.

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح ودرجات أوائل الثانوية العامة والمجاميع التكرارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان