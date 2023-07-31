وزير التعليم: 91.5% نسبة النجاح فى المدارس الخاصة لغات

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصاء شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 /2023 حسب نوعية المدارس، وذلك على النحو التالي:

- النسبة المئوية للنجاح في الثانوي العام بلغت 84.0%.

- النسبة المئوية للنجاح في المدارس الرسمية لغات 88.6%.

- النسبة المئوية للنجاح في مدارس الخاص معان 90.4%.

- النسبة المئوية للنجاح في المدارس الخاصة لغات 91.5%.

- النسبة المئوية للنجاح في مدارس المنازل وخدمات 52.0%.

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح ودرجات أوائل الثانوية العامة والمجاميع التكرارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.