الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مساعد رئيس حزب حماة الوطن يوضح تفاصيل مناقشات القضايا العمالية في الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال محسن عليوة، مساعد حزب حماة الوطن للشؤون النقابية والعمالية، إن محور الحديث خلال جلسة الحوار الوطني يتضمن وضع تشريعات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لحماية الطبقة العمالية، وليأخذ العامل الوضع الذي يستحقه، وذلك لتحقيق المعادلة بين الأطراف الثلاثة في علاقة العمل، بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وأضاف عليوة، أن ضمن محاور الحديث يتم وضع تشريعات تحمي العمالة غير المنتظمة وعمال المنازل، بتحديد حد أدنى متجدد كل عام للأجور يتماشى مع زيادة معدلات التضخم، حتى تستقر الأحوال الاقتصادية. كما يتم مناقشة أهمية تحقيق الحماية الإنسانية للعامل وحمايته من ضغوطات العمل، لأنه محور أساسي في أي تنمية ونهضة.

جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنى الحماية العمالية الشؤون النقابية والعمالية العمالة الغير منتظمة

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