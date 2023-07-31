أفراح واحتفالات في منزل معاذ ابن بني سويف ضمن أوائل الثانوية العامة (فيديو)

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالب معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة ابن محافظة بني سويف بعدما ضمته قائمة العشرة الأوائل للثانوية العامة شعبة علمي علوم للعام الدراسي 2022/2023 بعد حصوله على مجموع كلي 401.5 من المجموع الكلي 410.

الطالب معاذ سلامة يقول في حديثه مع “الدستور”: “الحمد لله ربنا حقق حلمي ووصلت أن أكون من ضمن العشر الأوائل على مستوي الجمهورية فالمكان ده أي حد يتمناه وأن يحصل على مركز من ضمن العشر الأوائل وأن يسعد أهله فالنجاح الذي حققه بعد ربنا سبحانه وتعالي أسرتي لها فضل كبير علي فكانوا يشجعوني منذ الصغر بأن أكون من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة”.

ووجه الطالب معاذ الشكر للدولة والقائمين على المنظومة التعليمية في مصر بعد تغير نظام الامتحانات من الحفظ إلى التفكير مما جعل الحصول على الدرجات النهائية في امتحانات الثانوية العامة صعب، مشيرا إلى أن الامتحانات كانت على مستوى عالي من التفكير.

وأضاف: “الحمد لله لم أكن أتوقع أن أكون من ضمن اوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية وكانت مفاجأة جميلة وأن التعب لم يضيع على الفاضي وربنا يوفق طلاب الثانوية العامة في السنين القادمة ويفرحوا زي فرحتي لأنها فرحة لا توصف”.

من جانبه، أكد والد الطالب: “تلقينا الخبر بحالة من الفرحة والسعادة فكنت أتوقع أن يحقق نجلي ترتيب في الثانوية العامة ولكن ليس على مستوى الجمهورية لأنه حلم فالحمد لله ربنا حقق لنا الحلم بفضل مجهوداته وتعبه منذ التحاقه بالثانوية العامة لأنه أخذ الموضوع بجديه ومذاكرته للامتحانات بنظامها الجديد منذ الصف الأول والثاني الثانوي فالامتحانات في التوقيت الحالي تعتمد على التفكير وليس الحفظ والتلقين”.



وأشارت والدة الطالب معاذ عاطف إلى أن نجلها اجتهد وربنا عوض تعبه ومجهوده ليكون ضمن العشر الأوائل على مستوي الجمهورية لشعبة علمي علوم فمساعدة الأسرة والمدرسين والجميع وقف معه فربنا عوضنا خير وأتمني أن يكون طبيب في المستقبل ويحقق حلمنا.