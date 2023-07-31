الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خطوة جديدة من بايرن ميونخ لحسم صفقة هارى كين

هاري كين
هاري كين

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم هاري كين بإمكانية الرحيل عن توتنهام، في ظل اهتمام نادي بايرن ميونخ بالحصول على خدماته في الصيف الحالي.

ويرفض دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، التفريط في خدمات هاري كين، ولكن مخاوف رحيل اللاعب بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2024، قد يدفع النادي اللندني لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

بايرن ميونخ يتحرك رسميًا لحسم صفقة هاري كين في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مسئولي بايرن ميونخ بدأوا في التحرك رسميًا لحسم صفقة هاري كين في الصيف الحالي.

وأفادت الصحيفة الألمانية، أن بايرن ميونخ قدّم عرضين رسميين، خلال الفترة الماضية، أحدهما كانت تبلغ قيمته 80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من قِبل إدارة توتنهام؛ نظرًا لتمسكها بخدمات هاري كين.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ، سيسافران إلى "لندن"، اليوم الإثنين، في محاولة جديدة لحسم صفقة هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى التقارير التي أفادت، في وقت سابق، بأن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع كايل ووكر، الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي، ولكن وفد النادي الألماني يركز حاليًا على صفقة هاري كين فقط.

وأوضحت الصحيفة، أن بايرن ميونخ سينتظر حتى يتم حسم صفقة هاري كين بنجاح، ثم الدخول في مفاوضات مع مسئولي مانشستر سيتي لضم كايل ووكر.

وشارك المهاجم الإنجليزي، صاحب الـ30 عامًا، طوال مسيرته رفقة توتنهام هوتسبير في 435 مباراة، سجل خلالها 280 هدفًا.

بينما شارك هاري كين في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

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