عمرو هندى: مؤتمر المصريين فى الخارج يعزز قنوات التواصل مع أبنائنا وفرصة للم الشمل

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر "المصريين فى الخارج" الذى أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى نسخته الرابعة هذا العام، اليوم، بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، يؤكد ويعكس حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية حيال أبنائها فى الخارج، وتعزيز قنوات التواصل المستمرة معهم طوال الوقت لتذليل أية عقبات إن وجدت والنهوض بمستوى الخدمات.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، خلال مشاركته فى المؤتمر اليوم، أن المؤتمر فرصة لاستعراض مطالب واحتياجات المصريين فى الخارج، والاستماع لقتراحاتهم، خاصة وأن هذه النسخة هي الأكبر عددا على مستوى المؤتمرات السابقة، من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج وهو ما يعكس الجهود المبذولة في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، والحرص على استيعاب أكبر عدد من الذين قاموا بالتسجيل تماشيًا مع استيعاب قاعات المؤتمر.

وطالب هندى، المصريين فى الخارج إعداد رؤيتهم ومقترحاتهم المختلفة للنهوض بالعمل العام للمصريين بالخارج من ناحية، وكيفية تقديم المساعدة للوطن الغالية من ناحية أخرى، وضرورة الاستفادة من ملف الأجيال المصرية الجديدة في الخارج والتي تحقق نجاحات كبيرة خاصة وأنها قد تلقت تعليمها في أرقى المدارس وأهم الجامعات العالمية، مؤكدا على أن المؤتمر يهدف للم شمل المصريين فى الخارج ، ويعتبر لقاء مهم للغاية للتشاور وعرض وجهات النظر والمشكلات والرؤى بشأن أوضاع الجاليات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر فرصة للتعرف على ما يتم على أرض الواقع وفرص مهمة أيضاً للمصريين فى الخارج للقاء وزيرة الهجرة وعرض مشكلاتهم ورؤيتهم وما يمكن أن يقدموه للنهوض بالدولة المصرية وطنهم الأم، وأن تتقابل رموز الجاليات المصرية من حول العالم على أرض مصر خاصة وأن أعداد المصريين بالخارج قد يتخطى الـ 12 مليون ويحرص رموز الجاليات وممثليهم على نقل الصورة كاملة.