برشلونة يخطط لشكوى باريس سان جيرمان بسبب ديمبيلي

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتقدم بشكوى ضد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق الكتالوني.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ديمبيلي وافق على الانتقال لصفوف النادي الباريسي، طالع التفاصيل من هنا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن نادي برشلونة يخطط لبدء الحرب على باريس في حالة تفعيل الأخير الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي.

وينص عقد ديمبيلي مع برشلونة على شرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، وفي حالة دفعه يمكن كسر العقد وانتقال اللاعب مباشرة لباريس، خاصة أن الشرط الجزائي تقلص من 100 مليون إلى 50 في مطلع شهر يونيو الماضي، ولكن من المقرر أن تصبح قيمته 100 مليون مرة أخرى بحلول منتصف ليل الأول من أغسطس المقبل، أي غدًا.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة سيطلب التحقيق عما إذا كان باريس سان جيرمان يحترم قواعد اللعب المالي النظيف أنم لا، ومن أين يشتق النادي كل مصادره الاقتصادية.

ويلعب ديمبيلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ولعب 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

وسبق أن خطف نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة السابق، في عام 2018 عن طريق كسر التعاقد ودفع الشرط الجزائي والذي كانت قيمته آنذاك 222 مليون يورو.