الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديمبيلي يوافق على الانتقال لباريس سان جيرمان

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

وافق الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، على الانتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب ديمبلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا درتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ولعب 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن ديمبيلي أبلغ باريس سان جيرمان موافقته على الانضمام لصفوفهم؛ بعد موافقته على الاقتراح المبدأي لضمه.
وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة البارسا بحلول 1 يناير المقبل.
وأفاد رومانو، بأن إدارة باريس توصلت لاتفاق شفهي مع وكيل أعمال ديمبيلي على عقد مدته 5 سنوات.
وأكد رومانو، أن إدارة باريس أرسلوا خطابًا رسميًا لإبلاغ برشلونة لمحاولة الوصول لأفضل طريقة لإغلاق الصفقة، مشددًا أن الأمر يعتمد على التوقيت.

وفي مجمل مسيرته، لعب ديمبيلي 264 مباراة وسجل 62 هدفًا وصنع 70 لزملائه في الفرق التي مثلها.

ديمبيلي عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان برشلونة

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