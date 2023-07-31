الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: الجيل الجديد من الجمهور له ذائقة مختلفة (فيديو)

الناقد الفنى خالد
الناقد الفنى خالد محمود

قال الناقد الفني خالد محمود إن الجمهور تغير ذوقه، ففي الغالب يبحث عن الأعمال الكوميدية، لكن الجيل الجديد من الجمهور له ذائقة مختلفة ويتابع ما يحدث في المنصات والسينما العالمية.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الأفلام المصرية تحصل على إيرادات كبيرة لأنها مفروضة على الساحة والعائلات والأسر ترغب في الذهاب إلى دور العرض والأفلام التي تحقق إيرادات ضخمة يكون السبب وراء ذلك هو عدم وجود منافس قوي.

 

يجب أن تكون السينما مؤهلة كي يقبل الجمهور عليها

 

وتابع: "في الفترة المقبلة، يجب أن تكون السينما مؤهلة كي يقبل الجمهور عليها بشرائحه وثقافاته المتعددة في ظل تأثير المنصات والسينما العالمية".

وأكد الناقد الفني أن هناك نجوما لهم جماهير كبيرة مثل محمد هنيدي، حيث يقدم فيلم "مرعي البريمو" مع المخرج سعيد حامد بعدما حققا سويا نجاحات كبيرة طيلة السنوات الماضية، لافتًا إلى أن معظم الكوميديان الذين حققوا طفرات كبيرة في 10 سنوات توقفوا، لأنهم لم يستطيعوا الخروج من الشخصيات التي قدموها مثل الفنان محمد سعد، كما أن بعضهم كان لديه طموح في الفكر ولم يستطع الوقوف على أفكار جديدة مثل أحمد حلمي، وكذلك محمد هنيدي.

ناقد فني الجيل الجديد الجيل الجديد من الجمهور الجمهور ذائقة مختلفة

مواد متعلقة

الاتحاد المصرى للاسكواش: اختيار مروان الشوربجى تمثيل منتخب إنجلترا قرار شخصى (فيديو)

كاتب صحفى: مهرجان العلمين مهم وجاذب وجماهيرى جدًا (فيديو)

"يمكن لأى شخص زيارته".. مراسل dmc: فقرات وفعاليات مجانًا بمهرجان العلمين (فيديو)

رئيس جامعة المنصورة: هدفنا جامعة صديقة للبيئة.. مشروعاتنا وأبحاثنا تهدف للاستدامة (فيديو)

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء (فيديو)

سعيد صالح.. سلطان الكوميديا

جمال الكشكى: الفلسفة المصرية تسعى لقيادة المسارات نحو التسويات السياسية (فيديو)

كاتب صحفى: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية فرصة كبيرة لتوحيد الجهود

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان