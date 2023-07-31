ناقد فنى: الجيل الجديد من الجمهور له ذائقة مختلفة (فيديو)

قال الناقد الفني خالد محمود إن الجمهور تغير ذوقه، ففي الغالب يبحث عن الأعمال الكوميدية، لكن الجيل الجديد من الجمهور له ذائقة مختلفة ويتابع ما يحدث في المنصات والسينما العالمية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الأفلام المصرية تحصل على إيرادات كبيرة لأنها مفروضة على الساحة والعائلات والأسر ترغب في الذهاب إلى دور العرض والأفلام التي تحقق إيرادات ضخمة يكون السبب وراء ذلك هو عدم وجود منافس قوي.

يجب أن تكون السينما مؤهلة كي يقبل الجمهور عليها

وتابع: "في الفترة المقبلة، يجب أن تكون السينما مؤهلة كي يقبل الجمهور عليها بشرائحه وثقافاته المتعددة في ظل تأثير المنصات والسينما العالمية".

وأكد الناقد الفني أن هناك نجوما لهم جماهير كبيرة مثل محمد هنيدي، حيث يقدم فيلم "مرعي البريمو" مع المخرج سعيد حامد بعدما حققا سويا نجاحات كبيرة طيلة السنوات الماضية، لافتًا إلى أن معظم الكوميديان الذين حققوا طفرات كبيرة في 10 سنوات توقفوا، لأنهم لم يستطيعوا الخروج من الشخصيات التي قدموها مثل الفنان محمد سعد، كما أن بعضهم كان لديه طموح في الفكر ولم يستطع الوقوف على أفكار جديدة مثل أحمد حلمي، وكذلك محمد هنيدي.