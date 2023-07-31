الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب وأسفر الحريق عن سقوط سقف المخزن دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع ب 6 سيارات اطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مواد غذائية غير مرخص بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، يستخدم لتخزين كراتين الشيبسي، مما ادي إلي تلفها وسقوط سقف المخزن، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالارواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمخزن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.