الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهر فوق سطح المياه.. انتشال جثمان الضحية الثانية من غرقى الساحل الشمالي

ارشيفية
ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وغواصين الخير المتطوعين، جثمان الضحية الثانية من غرقى قرى الساحل الشمالي الثلاثة، والذي لقوا مصرعهم غرقًا أمس في ثلاث قرى سياحية مختلفة.

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير لـ "الدستور" أن جثمان الشاب إبراهيم توفيق مختار، 18سنة، ظهر صباح اليوم فوق سطح المياه، وذلك بسبب ارتفاع البحر مما ساعد في ظهوره وتم انتشاله على الفور، داعيا له بالرحمة وبالصبر لأسرته وذويه.

وأضاف "المالحي" أنه تبين أن حالة الغرق الثالثة بقرى الساحل الشمالي هي للشاب عبد الله حسن يوسف، الذي تم انتشال جثمانه أمس والتعرف عليه، لافتًا أنه ما زال البحث جاري حتى الآن عن جثمان غريق شاطئ الياسمين في العجمي غرب الإسكندرية.

وكانت قد تم انتشال أمس، جثمان الشاب أبو الحسن حجاج يوسف من محافظة الأقصر، 26 سنة، فيما واصل الغواصين البحث عن جثماني آخرين غرقوا بقرى الساحل الشمالي والعجمي.

وأشار قائد فريق غواصين الخير، إلى أنه تم الدفع بأكثر  من 12غواصا متطوعا للبحث عن حالات الغرق تم تقسيمهم لثلاث فرق بالقرى المختلفة منذ بدء تلقى البلاغات.

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