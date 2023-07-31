"المنشاوي" يتفقد جناح جامعة أسيوط في المعرض الدولي للجامعات "EDU GATE 2023"

قام الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بزيارة جناح الجامعة في ملتقى معرض الجامعات المصرية والعالمية “EDU GATE ”، اليوم، والذي يقام خلال الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس الجاري، والتقي مع عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأثنى رئيس جامعة أسيوط أثناء زيارته على فكرة معارض التعليم، والتي تعد مكاناً مناسباً؛ لتجمع عدد من الجامعات، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجامعية في مكان واحد، مؤكدا حرص جامعة أسيوط على المشاركة في فعاليات معرض "EDU GATE"، لكونه من أهم معارض الجامعات، والتدريب في مصر، ويعطي الطلاب الفرصة؛ لتحديد دراستهم الجامعية، ويتيح أمامهم إمكانية التعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات، منوها بأن جامعة أسيوط الحكومية، وجامعة أسيوط الأهلية، عملتا على استحداث الكثير من البرامج الدراسية الجديدة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي.

وصرحت الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي للجامعة، إن ملتقى التعليم “EDU GATE”، يعدُّ من أكبر ملتقيات التعليم العالي بمصر، والمنطقة العربية، ويشارك فيه ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية؛ الحكومية، والخاصة، والأهلية، والعالمية، لافتة أن جناح جامعة أسيوط المشارك بمعرض EDU GATE يشهد إقبالاً كثيفاً من طلاب المدارس، والجامعات، وأولياء الأمور، وهذا يؤكد على مواكبة برامج الجامعة؛ لأحدث النظم، والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات؛ حيث تتنافس الجامعات المشاركة في جذب الطلاب بعرض جوانب المتميز في برامجها التعليمية، كما يزور المعرض رؤساء وقيادات الجامعات المصرية، والعربية، والدولية، ويُعد المعرض فرصة؛ لتبادل الأفكار، والرؤى، والتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال التعليم العالي في المنطقة، والعالم.

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