البابا فرنسيس يناشد روسيا إعادة مبادرة البحر الأسود للحبوب

ذكر البابا فرنسيس، باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، كما عبر عن قربه من شعب لبنان مع اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت.

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يحتفل اليوم بيومين عالميين أسستهما الأمم المتحدة يوم الصداقة ويوم مكافحة الاتجار بالبشر، الأول يعزز الصداقة بين الشعوب والثقافات؛ والثاني يكافح الجريمة التي تجعل الأشخاص سلعة، إنَّ الاتجار بالبشر هو حقيقة مروعة تطال الكثير من الأشخاص، أطفال ونساء وأحفاد وعمال أشخاص كثيرون يتمَّ استغلالهم.

ويعيشون جميعًا في ظروف غير إنسانية ويعانون بسبب لامبالاة وتهميش المجتمع. هناك الكثير من الاتجار في العالم اليوم. ليبارك الله الذين يلتزمون في مكافحة الاتجار بالبشر.

تابع البابا فرنسيس يقول لا نتوقف عن الصلاة من أجل أوكرانيا المعذّبة، حيث تدمر الحرب كل شيء، حتى القمح إنها إهانة جسيمة ضدَّ الله، لأن القمح هو عطية منه لإطعام البشرية، وصراخ ملايين الإخوة والأخوات الذين يعانون من الجوع يرتفع إلى السماء، أناشد إخوتي سلطات الاتحاد الروسي لكي تتمَّ استعادة مبادرة البحر الأسود ويصار إلى نقل القمح بأمان.

وأضاف البابا يقول ستصادف يوم الرابع من أغسطس المقبل ذكرى مرور ثلاث سنوات على الانفجار المدمر في ميناء بيروت، أجدد صلاتي من أجل الضحايا وعائلاتهم التي تبحث عن الحقيقة والعدالة، وآمل أن تجد أزمة لبنان المعقدة حلاً يليق بتاريخ وقيم ذلك الشعب، ولا ننس أبدًا أن لبنان هو أيضاً رسالة.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أطلب منكم أن ترافقوني بالصلاة في زيارتي إلى البرتغال، التي سأقوم بها ابتداءً من الأربعاء المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للشباب. سيختبر العديد من الشباب، من جميع القارات، فرح اللقاء بالله والإخوة، تُرشدهم العذراء مريم التي "قَامَت فمَضَت مُسرِعَةً" بعد البشارة. إليها هي نجمة المسيرة المسيحية المشرقة، والمكرمة جدًّا في البرتغال، أوكل حجاج اليوم العالمي للشباب وجميع شباب العالم.