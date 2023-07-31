الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضمن مهرجان العلمين.. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يحييان حفلا غنائيا الخميس

حفلات مهرجان العلمين
حفلات مهرجان العلمين

يستعد النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والذي انطلق منتصف شهر يوليو الجاري تحت شعار "العالم علمين". 

ويقام الحفل يوم الخميس المقبل 3 أغسطس على مسرح العلمين بمدينة العلمين الجديدة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن يقدم النجم مدحت صالح باقة متنوعة من أغانيه المختلفة في سهرة طربية، ويشهد الحفل تقديم مدحت صالح وريهام عبد الحكيم لأكثر من اغنية مشتركة بينهم. 

وطرحت شركة تذكرتي مؤخرا تذاكر الحفل عبر موقعها الاليكتروني وجاءت أسعار التذاكر كالآتي، وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر الحفل كالتالي 1000 جنيه لفئة الـvip، و600 جنيه للتذكرة البلاتنيوم، و400 جنيه للتذكرة الذهبية، و250 جنيهًا للتذكرة العادية أو الفضية.

ويشهد مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات المختلفة حيث يقام اكثر من حفل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس ومنهم حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري وحفل النجمة اليسا وتامر عاشور وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت وأيضا حفل غنائي للنجم بهاء سلطان وتشاركه الحفل المطربة كارول سماحة. 

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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