الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان: طلبنا رفع السرية المصرفية عن كامل ملفات الدعم

وسيم منصوري، القائم
وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان

أعلن وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، عن إقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية": يجب تحسين المالية العامة من خلال خطة حكومية واضحة، ونعمل على تدقيق ملفات الدعم بالتنسيق مع الوزارات، كما نرفض أي دراسات تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية.

وأضاف "منصوري": لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة، و لن يتم توقيع أي تمويل مالي حكومي خارج قناعاتي، وطلبنا رفع السرية المصرفية عن كامل ملفات الدعم.

ويأتي وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، خلفاً لرياض سلامة عقب انتهاء ولايته التي دامت 30 عاماً.

وكان قد أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن موضوع التمديد لحاكم المصرف المركزي غير مطروح، وأن هناك آلية سيتم اتخاذها لتعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الحالي.
 

لبنان مصرف لبنان القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري رياض سلامة

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