برلمانى: تنفيذ الرؤية المصرية هو الطريق الصحيح لإنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى

مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذها

اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، توجيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن الشكر مجددًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى لمصر لدعم القضية الفلسطينية.

وأشاد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد الرئيس الفلسطيني بحرص الرئيس السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مناشدًا الفصائل الفلسطينية بتغليب المصالح العليا للدولة الفلسطينية من أجل مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الأشقاء الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بمواجهة اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهود للأخذ بالرؤية الواضحة والحاسمة من مصر بقيادة الرئيس السيسى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى، مؤكدًا أن تنفيذ الرؤية المصرية هو الطريق الصحيح لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطينى الذى استمر لعقود طويلة بسبب التعنت من الجانب الإسرائيلى وعدم اعترافه بقرارات الشرعية الدولية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" قد دعا إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعيًا هذه اللجنة إلى الشروع فورًا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا، بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة، لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.. وإن اجتماع اليوم يعد خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي أرجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريبًا.