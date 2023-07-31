محافظ بنى سويف: ملف تعليم الكبار فى مقدمة أجندة عمل المحافظة وخططها التنموية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بمكتبه الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار مساعد وزير التعليم، بحضور معتز عبد الرءوف رئيس فرع الهيئة بمحافظة بني سويف، وإيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة وأسامة ويليام مدير العلاقات العامة بفرع الهيئة، وسماح عادل مسئول وحدة حياة كريمة، وأحمد عبد الموجود مسئول الاتصال السياسي، وهشام فهيم العلاقات العامة، ونهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي.

ورحب محافظ بني سويف برئيس الهيئة العامة، في أول زيارة له لبني سويف، مؤكدا أن ملف تعليم الكبار في مقدمة أجندة عمل المحافظة وخططها التنموية، في إطار رؤية مصر 2030، مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة، والتي أثمرت عن تميز بني سويف ضمن المحافظات الأعلى في معدل التغير في مستوى محو الأمية، خاصة وأن الهيئة شريك فاعل في مبادرات نفذتها المحافظة في مجال تحقيق التنمية المستدامة بالقرى، وكان من أبرزها المشاركة في خطة تنمية القرى المجاورة لواحة ومنطقة ميدوم ضمن إستراتيجية التنمية السياحية.

كما ثمن المحافظ مشاركة الهيئة في خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بقرى حياة كريمة، لافتا إلى أنه عقب اللقاء، سيتم التوجه لتفقد فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية سدس مركز ببا، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بالقرى ليكونوا عناصر محفزة وداعمة لجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للدعم النوعي من قبل المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لجهود وأنشطة هيئة تعليم الكبار ببني سويف، في ظل الرؤية التي تتبناها المحافظة، مؤكدا أن التغير التنموي والخدمي الملموس الذي تشهده المحافظة، يعزز من مشاركة الهيئة في تنفيذ مزيد من الأنشطة والفعاليات على أرض بني سويف.