الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي

جريدة الدستور

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل على طريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة في اتجاه الطريق إلى محافظة سوهاج وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والمرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل واصابة 13 شخصا ومصرع شخص نتيجة الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة فيما نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم لطريق الصحراوي الشرقي بمديرية أمن أسيوط

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