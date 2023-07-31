الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الوكالة الدولية للطاقة تدعو الحكومات للالتزام بمضاعفة الطاقة المتجددة 2030

ارشيفية
ارشيفية

دعت الوكالة الدولية للطاقة حكومات العالم بالالتزام بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في أحدث تقرير لها إن كمية الطاقة المتجددة المضافة ارتفعت في جميع أنحاء العالم بنسبة 13٪ تقريبًا في عام 2022، ومن المتوقع أن تقفز بمقدار الثلث في عام 2023.

ووفق التقرير، يتطلب تحقيق هذا الهدف اتخاذ إجراءات قوية في قطاع الطاقة لتحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم بحلول عام 2030، وستلعب تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دور حاسم في هذا الصدد.

وذكر التقرير إنه لمن المشجع أن نرى الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، يضع هدف الطاقة المتجددة إلى جانب هدف مضاعفة التقدم في كفاءة الطاقة، على رأس جدول أعمال المؤتمر. الآن، تحتاج الحكومات إلى التعجيل بالتزامات واضحة بشأن هذه الأهداف.

أشار التقرير، الصادر في 21 يوليو الجاري، إلى أن درجات الحرارة القياسية في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع الأخيرة تدق ناقوس الخطر، وتحذر من أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أمر بالغ الأهمية، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وقالت الوكالة إن توسيع القدرة المتجددة على هذا النطاق من شأنه أن يجنب العالم حوالي 7 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2023 و2030، وهو ما يعادل إزالة جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية من قطاع الطاقة في الصين.

أكد التقرير أنه تم إحراز تقدم مذهل في توسيع قدرة الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن تسجل الإضافات أكبر زيادة مطلقة لها على الإطلاق في عام 2023.

الوكالة الدولية للطاقة غازات الطاقة المتجددة الرياح القدرة المتجددة COP28

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