الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة المنصورة: هدفنا جامعة صديقة للبيئة.. مشروعاتنا وأبحاثنا تهدف للاستدامة (فيديو)

الدكتور شريف خاطر،
الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن المجلس الأعلى للجامعات ممثلًا في وزير التعليم العالي أطلق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، لافتًا إلى أنها جائزة تشجيعية لتحسين أداء الجامعات في مجال الاستدامة البيئية وتبني مبادرات ومشروعات تحمي البيئة وتحافظ عليها.

 

وأضاف خاطر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن الجامعة تهدف إلى أن تكون صديقة للبيئة في كل الملفات، مثل إدارة المخلفات والمياه والأبحاث العلمية والتغيرات المناخية والأزمات، كما تستهدف الجامعة تحقيق رؤية مصر 2030.

 

لجنة التحكيم خارج كل الجامعات المصرية

 

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أن لجنة التحكيم خارج كل الجامعات المصرية حتى يتميز التحكيم بالموضوعية والشفافية، حيث زارت اللجنة الجامعة وبحثت كل الملفات والمعايير التي أطلقتها، وحصلت الجامعة على المركز الأول بالمناصفة مع جامعة المنصورة.

 

وتابع: لدينا 13 مركزا طبيا ومستشفى جامعي، وهناك مخلفات كثيرة تخرج منها ويتم التخلص منها بشكل  آمن، وهناك شركات تحصل على المخلفات حتى لا تترك أي أثر يلوث البيئة، ويتم استغلال هذه المخلفات بالتعاون مع محافظة الدقهلية.

 

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن هذا الملف يحظى باهتمام غير عادي، وهناك إدارة بالجامعة تخص السلامة المهنية، وهناك مرور شبه يومي على الكليات والمستشفيات للتأكد من عدم وجود أي مخلفات تؤثر على البيئة.

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