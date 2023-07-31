لجنة التخطيط بالأهلى تنتظر وصول وكيل كولر لتجديد التعاقد

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على عقد جلسة مع دينو، وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، الذي سيصل إلى القاهرة خلال اليومين القادمين، من أجل توقيع العقود الخاصة بتجديد عقد كولر.

وكشف مصدر عن أن كولر اتفق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، علي الخطوط الرئيسية لتجديد عقده فيما يتعلق بالأمور الفنية وترك التفاوض في الأمور المالية لوكيل أعماله.

وأضاف المصدر أن الأهلي عرض علي كولر تجديد عقده بزيادة مالية 20% قبل أن يتم رفعها إلي ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي الراتب السنوي، ويحصل كولر ومعاونه علي راتب شهري 160 ألف دولار، وذلك بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا وبالتحديد من السعودية والإمارات.

ومن المقررأن يتم إعلان تمديد وتجديد عقد كولر مع الأهلي قبل لقاء المصري في الكأس أو قبل حصول المدير الفني علي راحة سلبية والسفر إلي مسقط رأسه.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن الفريق حقق خطوة مهمة بالتأهل للدور التالي من بطولة كأس مصر بالفوز على فريق الداخلية، والفريق لاحت له عدة فرص خلال اللقاء.

وأوضح أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة وتحتاج إلى إعداد مناسب.