الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. غرفة الصناعات الهندسية تعقد اجتماعًا مع جهاز البيئة للحد من التغير المناخي

محمد المهندس
محمد المهندس

تعقد غرفة الصناعات الهندسية اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو ٢٠٢٣ اجتماعا مع جهاز شئون البيئة التابع  لوزارة البيئة المصرية (EEAA) بشـأن قيـام الجهاز بالتعـاون مـع الـوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية بألمانيا (BMI) مـن أجـل الحـد مـن التغير المناخي والتوسـع فـي تنفيذ التبريد المستدام في الشرق الأوسط ، تـم تشكيل تحالف برنامج (COOL_UP).

وأوضحت الغرفة في بيان لها أن الاجتماع سيكون برئاسـة شـركة (Guidehouse Energy GmbH) الألمانية تحت مظلة المبادرة الدولية للمناخ (IKI) الممولة من وزارة البيئة الألمانية.

وتمثل مجموعة التنمية المتكاملة (IDG) هذا التحالف في مصر، والتي سوف تقوم بالنيابة عن تحالف (COOL_UP).

وأوضحت غرفة الصناعات الهندسية أن الأجتماع سوف يناقش مجموعة من القرارات والتي من أهمها عرض نبذه عن أهداف وأنشطة برنامج (COOL_UP)، بأضافة إلي مناقشة الخطة المستقبلية لغرفة الصناعات الهندسية (CEI) بعد توقيع مصر لاتفاقية كيجالي، و بحث سبل التعاون بين الغرفة وبرنامج (COOL_Up)، وسوف يكون هناك  أيضا مناقشة مفتوحـة حـول سبل التعاون بين الغرفة ومجموعة التنمية المتكاملة (IDG) لاختراق السوق الافريقي في مجال التبريد والتكيف خاصة دولة أنجولا .

غرفة الصناعات الهندسية اليوم الاثنين الموافق الاثنين الموافق 31 يوليو ٢٠٢٣ جهاز شئون البيئة حماية الطبيعة والسلامة النووية لتغير المناخي التبريد المستدام

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