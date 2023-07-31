الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ صاحب المركز العاشر على مستوى الجمهورية فى الثانوية

الطالب مروان أحمد
الطالب مروان أحمد على عبدالسميع

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الطالب "مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي" المقيد بمدرسة الفيروز الخاصة لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية العامة شعبة العلمي رياضيات، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في حياته العلمية والمهنية.

كما هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطالب "أدهم محمود حسن فهمي الروبي" لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم) بمجموع 661، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق، حيث حصل الطالب أدهم على الشهادة الإعدادية من مدرسة الراعي الصالح الخاصة ببورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، قائلًا إن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمثابرة والطموح والتربية الجيدة، موجهًا التهنئة لأسر الطالبين "مروان وأدهم" بمناسبة النجاح والتفوق، مؤكدًا على أهمية دور الأسرة، والذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد، مؤكدًا على النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتًا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كل المستويات، وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

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الإعدادية إعدادية التكنولوجيا التعليمى الثانوية العامة

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