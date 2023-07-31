"القاهرة الإخبارية": وحدات للجيش الإسرائيلى تقتحم جنين وتعتقل عددًا من الفلسطينيين

اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة جنين واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل الانتشار على مداخل البلدة القديمة، ومداهمة عدة منازل.

في السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين في مناطق متعددة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت فلسطينيين من جنوب الخليل، وشابًا من سلفيت شمال الضفة الغربية.