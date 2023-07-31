روسيا: سنواصل الحوار حول احتمالات الحل السلمى لأزمة أوكرانيا مع الصين وإفريقيا

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل الحوار حول احتمالات الحل السلمي لأزمة أوكرانيا مع الشركاء في الصين والبرازيل وإفريقيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم نفذته كييف، فجر الإثنين، بواسطة 25 مسيرة على أهداف فى شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات، فى الوقت الذى كشفت فيه موسكو عن تلقى 30 مبادرة لوقف الحرب فى أوكرانيا، فى حين هاجمت مسيرات أوكرانية مواقع فى العاصمة الروسية موسكو، ما تسبب فى تعطيل مطار دولى لبعض الوقت وإجلاء عمال منطقة أبراج موسكو سيتى.

وتضرر مبنيان يضمان مكاتب فى موسكو جراء هجوم ليلى شنته مسيرات أوكرانية ولم يُسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرجى سوبيانين، فيما أفاد مصور لوكالة فرانس برس بأن نوافذ عدة فى هذه الأبنية تحطمت وبرزت عوارض فولاذية فيما تبعثرت وثائق على الأرض.