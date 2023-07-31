الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق الثانى بمنزلها بالشرقية

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث الشرقية بقيادة اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية من جهودهم لحل لغز سقوط فتاة من الطابق الثاني بمنزل أسرتها ووفاتها متأثرة بإصابتها.

 

و يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط منزل الضحية و مناقشة شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعه.

 

و لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها بقرية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول  س ص و، 16 سنة، مقيمة بقرية كفر حافظ بمركز أبو حماد، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

إثر سقوطه أجهزة الأمنية الأولية التحريات التحريات الأولية الأجهزة الأمنية ب بمديرية بمحافظة الشرقية

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