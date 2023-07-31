نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023، هي أبرز الكلمات البحثية لهذا اليوم، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وحول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، فمن المتوقع أن تعلن ظهر اليوم الإثنين نتيجة الثانوية بشكل رسمي بعد عودة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من تنزانيا، وسيتم إتاحتها بالاسم ورقم الجلوس أمام الطلاب على موقع الوزارة وعدد من المواقع الإلكترونية من بينها "الدستور".

رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

ويوفر موقع "الدستور" رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن التسجيل بإتباع الآتي:

الدخول على رابط موقع الدستور المخصص للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها (من هنا). كتابة الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون. ستعرف درجاتك في نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

شروط يجب توافرها في أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية.

أن يكون الطالب حضر العام الدراسى وليس منازل.

أن لا يكون قد سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني.

خطوات اختيار أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

تطلب الوزارة التربية والتعليم من الكنترول أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول.

لجنة عليا تفحص أوراق هؤلاء الطلاب ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة.

يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها.

يراعى أن يكون الأوائل من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

في حالة تكرار المجموع سيتم الفصل بين الأوائل عن طريق درجات المواد التي لا تضاف للمجموع وهي الاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية والتربية الدينية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

كانت امتحانات الثانوية العامة 2023 بدأت يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم انطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، واستمرت امتحانات الثانوية العامة من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، حتى اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.