الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يسعى للفوز على الشباب السعودي وحسم تأهله لربع نهائي البطولة العربية

الزمالك فاز في الجولة
الزمالك فاز في الجولة الأولى على الاتحاد المنستيري

يسعى فريق الزمالك لحسم تأهله للدور ربع النهائي في بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان" عندما يلتقي فريق الشباب السعودي في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

الزمالك يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة يليه الشباب والنصر السعوديين ولكل منهما نقطة واحدة والاتحاد المنستيري بدون رصيد وفي حالة فوز الزمالك سيرفع رصيده إلى ست نقاط ويضمن تأهله للدور ربع النهائي وأى نتيجة أخرى ستبقي الأمور معلقة حتى المواجهة الثالثة والأصعب يوم الخميس المقبل أمام النصر بنجومه العالميين خاصة كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك ينوي الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض مباراة الاتحاد المنستيري في حالة قدرة إبراهيم نداي على المشاركة بعد أن تعرض للإصابة في الفك خلال المباراة الأولى وفي حالة عدم مشاركته سيكون بديله إما سيد عبد الله نيمار الذي سجل هدفين في مرمى الاتحاد المنستيري وتصدر قائمة هدافي البطولة بعد انتهاء الجولة الأولى أو يوسف أوباما بعد وصول بطاقته الدولية .

أوسوريو حرص على متابعة مباراة الشباب والنصر التي انتهت بالتعادل السلبي وقام بدارسة فريق الشباب الذي يضم عددا من اللاعبين المحترفين أمثال الحارس الكوري كيم سونج جيو والمدافع البرازيلي إياجو دوس سانتوس ولاعبي  الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا والكولومبي جوستافو كويلار إضافة للبولندي جريجورز كريشوياك والبرازيليين كارلوس جونيور وكارلوس كارفالهو والإسباني سانتي مينا .

وركز أوسوريو خلال التدريبات على تناقل الكرة من لمسة واحدة والتسديد من خارج منطقة الجزاء وطالب لاعبيه بالفوز وحسم التأهل للدور ربع النهائي والابتعاد عن الحسابات المعقدة في مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة.

مباراة اليوم ستكون الأولى للهولندي مارسيل كايزر المدير الفني الجديد للشباب بعد أن قاد خوان بروان الفريق في مباراة النصر وقد يكون هذا في صالح الزمالك خاصة أن الهولندي ليس لديه معلومات كاملة عن الزمالك كما أنه لم يتعرف على إمكانات لاعبي فريقه.

بطولة الأندية العربية موعد مباراة الزمالك والشباب السعودى الكولومبي خوان أوسوريو إبراهيم نداي سيد عبد الله نيمار

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