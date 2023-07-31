الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تحصد 3 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة

تعليم محافظة الغربية
تعليم محافظة الغربية

تمكن طلاب محافظة الغربية، من تحقيق نتائج مميزة في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، حيث حصلت على ثلاثة مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية والعلمي رياضة، بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم نتائج الامتحان مساء الأحد.

 

وشملت النتائج الطلاب المتفوقين في الشعبة الأدبية، حيث حققت الطالبة نسمة محمد سليمان من مدرسة قاسم أمين بطنطا المركز الثالث بمجموع ٣٨٩,٥.

 

أما في الشعبة العلمي رياضة، فحصل الطالب محمود أشرف السيد من بمدرسة قرانشو ببسيون على المركز الرابع بمجموع ٤٠٥، والطالبة مارسلينو سامر سعيد من مدرسة السلام الخاصة بطنطا حصلت على المركز السادس بمجموع ٤.٤,٥.

 

وبلغت نسبة النجاح في هذا العام ٧٨.٨٪، وقد هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفياً، وعبر عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنياً لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

 

ويعد هذا الإنجاز إضافة مهمة للمحافظة وللتعليم في مصر بشكل عام، حيث تعمل الحكومة على تعزيز جودة التعليم ورفع مستوى الطلاب في المدارس والجامعات.

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