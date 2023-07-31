الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الرابع على علمى رياضة: أُهدى التفوق لأسرتى ومدرسينى وتوقعته على مستوى المركز

الطالب محمود أشرف
الطالب محمود أشرف السيد أبو حادي الرابع علي القسم علمي رياضة

عمت حالة من الفرحة الهستيرية في منزل المحاسب أشرف السيد أبو حادي بقرية قرانشو بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بعد أن حقق نجلهم الطالب محمود المركز الرابع على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة قسم الرياضيات.

 

وفور إعلان النتيجة، احتفلت الأسرة بالفرحة الكبيرة والتهاني من الجيران والأصدقاء، بالإضافة إلى العديد من الزوار الذين حرصوا على تهنئة الطالب وعائلته بهذا الإنجاز الكبير.

 

وفي اتصال هاتفي مع "الدستور"، عبر محمود عن فرحته الكبيرة بالنجاح الذي وصل إليه بعد تعب وكفاح كبير طوال فترة الدراسة، مؤكداً أنه لم يتوقع الحصول على هذا المركز الرفيع في البداية، وأنه كان يعمل بجد واجتهاد طوال العام الدراسي، ووفرت له أسرته المناخ المناسب.

 

ووجه محمود، الشكر لأسرته التي وفرت له كل وسائل الدعم والمساندة من أجل تحقيق هدفه، مؤكداً أن هذا الإنجاز ليس من صنع فرد واحد بل هو جهد مشترك بينه وبين عائلته ومدرسيه وأصدقائه، وأنه كان يتوقع أن يتفوق على مستوي المركز، ولكن فرحته كانت مضاعفة بعد أن تخطى حدود المركز والمحافظة ووصل لترتيب علي مستوي الجمهورية.

 

وأشار محمود، إلى أنه كان يذاكر ما يقرب من 10 ساعات يوميًا، وأنه ينوي التقدم لكلية هندسة البترول لتحقيق حلمه بالدراسة فيها، مؤكداً أنه سيواصل العمل بجدية واجتهاد لتحقيق أهدافه المستقبلية، ولن يتوقف عند تحقيق التوفيق في الثانوية فقط، وسيحقق حلم أسرته بالبقاء دائمًا متفوقًا فقد مر بجميع مراحل التعليم وهو من الأوائل.

 

وفي ختام الاتصال، أعرب محمود عن سعادته الكبيرة باتصال وزارة التربية والتعليم به ودعوته للقاء الوزير وتكريمه مع المتفوقين اليوم الاثنين، بمقر الوزارة.

 

يذكر أن والد محمود يعمل بالخارج، ولكنه كان حريصا على حضور فترة الامتحانات مع نجله وانتظار إعلان النتيجة التي أحدثت حالة من الفرح والفخر بين كل أبناء قرانشو ومركز بسيون.

الرابع علي علم رياضة أهدي التفوق لأسرتي ومدرسيني وتوقعته علي مستوي المركز اتصال هاتفي المحاسب أشرف السيد أبو حادي بقرية قرانشو بمركز بسيون بمحافظة الغربية بعد أن حقق نجلهم الطالب محمود أشرف السيد أبو حادي المركز الرابع على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة قسم الرياضيات بمحافظة الغربية تحقيق حلمه

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