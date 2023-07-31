الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها "عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى" .. أجندة الدستور الثقافية

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح المصري

لليوم الثاني علي التوالي، تتواصل فعاليات الدورة السادسة عشر، للمهرجان القومي للمسرح المصري"، وغيرها من الفعاليات والأنشطة يحتشد بها اليوم الإثنين 31 يوليو، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

 

ففي الحادية عشرة صباحا، تحتضن قاعة متحف الحضارة، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل توزيع جوائز المركز القومي للترجمة، والتي تشمل جوائز: جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات الإنسانية. جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية. جائزة سميرة موسي للترجمة في مجال الثقافة العلمية. جائزة الترجمة للشباب.

 

ــ ليلي وفرانز في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة أحدث إبداعاته الأدبية، رواية “ليلي وفرانز”، والصادرة مطلع العام الجاري عن دار العين للنشر.

 

 ويتناول الرواية بالنقد والتحليل والنقاش كل من: الكاتب الروائي والقاص محمد الفخراني، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتب القاص جمال مقار، والناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي.

 

ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

وتبدأ عروض اليوم الإثنين، في السادسة مساء علي مسرح الغد بالعجوزة عرض “ستوكمان” . وفي السادسة أيضا علي مسرح السامر عرض “السراج”، وفي الثامنة عرض “بوسطة” علي مسرح السلام، وفي الثامنة أيضا عرض “العيلة” بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، وفي العاشرة علي مسرح الهناجر بالأوبرا أيضا عرض “قرب .. قرب”. وفي الثامنة مساء يحتضن معرض “نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم”، عرض “سهرة المحروسة”، وفي المعهد العالي للفنون المسرحية عرض “الزائر” في السادسة مساء، وعلي المسرح العائم الصغير يعرض في العاشرة مساء عرض “ياسين وبهية”.

 

ــ البرنامج الثقافي بمعرض بورسعيد للكتاب

وضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والتي تختتم غدا الثلاثاء، تعقد اليوم الإثنين العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

 

ففي السادسة وحتى الثامنة مساء، تقام عدة أنشطة وفعاليات مختلفة للأطفال، وتضم ورشة صنع زهور من ورق الكروشية، ورشة “كيف تصنع سمكة بالأورجامي” ورش رسم وتلوين، لعبة السلم والثعبان حزر فزر. وفقرات فنية وموسيقية بمشاركة أطفال القابوطي ببورسعيد، وفرقة كورال أطفال الجيزة والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

ومن الثامنة وحتي العاشرة، لقاء بعنوان “صورة المرأة في الأدب البورسعيدي”، بمشاركة كل من الكتاب: حسن خلف، صلاح عساف، عزة إبراهيم، مني الديب، سهام الوهيبي.

 

ومن العاشرة حتي الثانية عشرة، حفل فني والذي تحييه فرقة بورسعيد للآلات الشعبية "السمسمية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 

عروض المهرجان القومي للمسرح المصري أجندة الدستور الثقافية معرض بورسعيد للكتاب ورشة الزيتون الأدبية رواية ليلى وفرانز الروائي محمد علي إبراهيم

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