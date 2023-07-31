أفكار هدايا للناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2023

أفكار هدايا للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، هذا ما يبحث عنه الآباء والمعلمين والأشقاء والأصدقاء الآن، خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ونستعرض لكم عبر السكور التالية أحدث وأروع أفكار الهدايا لطلاب المدارس الثانوية الناجحين.

نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيبة لاب توب

يحتاج طالب الثانوى، عند التحاقه بالجامعة إلى حقيبة كمبيوتر صغير، ليحملها عند ذهاب للكلية أو عند أصدقائه لمراجعة الدروس، لذلك تعتبر من الهدايا العملية بالنسبة لكل طالب.

ساعة

يحتاج طالب الجامعة لتنظيم يومه، بين المذاكرة والبحث في المكتبات المختلفة، ولهذا يحتاج لساعة ومنبه في نفس الوقت، حتى يعتمد عليها لإيقاظه من النوم، ولتنظيم مواعيده أثناء المذاكرة من خلال ضبط المنبه الخاص بها.

مج حرارى

يحتاج طالب الجامعة أيضاً لتناول مشروبات ساخنة خلال اليوم، ولهذا ينصح بشراء "مج حرارى"، يحافظ على حرارة المشروبات لفترة طويلة، وفى نفس الوقت لا يسكب المشروب.

حقيبة ظهر

ينصح بشراء حقيبة ظهر صغيرة أنيقة، والتي يحتاج الطالب لحمل الكتب والأجهزة البسيطة خفيفة الوزن التي يحتاجها طوال اليوم.

كاميرا

قد يحتاج طالب الجامعة إلى كاميرا يلتقط بها صور مع أصدقائه أو أفراد عائلته أو حتى يلتقط بعض الصور التي يحتاجها في بحث من أبحاثه الجامعية، لهذا تعتبر من الهدايا العملية والمناسبة.

حذاء

يقضى طالب الجامعة ساعات طويلة من يومه، وهو يسير على أقدامه، عند تنقله من مكتبة لأخرى أو حتى عند الذهاب والعودة من الجامعة، لذلك يعتبر شراء حذاء له من الهدايا العملية والمناسبة.

منضدة صغيرة

يحتاج طالب الجامعة لجهاز الكمبيوتر الصغير أغلب الوقت، وقد يشعر بالضجر من حمله لفترة طويلة على ساقيه، ولهذا يمكن شراء منضدة رباعية خشبية صغيرة يمكن وضعها على الساقين لحمل جهاز الكمبيوتر لاستعماله.