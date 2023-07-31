الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أسامة نصار الثالث علمى رياضة: حققت حلمى وهدخل كلية الهندسة

أسامة نصار الثالث
أسامة نصار الثالث علمى رياضة

أكد أسامة محمد يوسف نصار، ابن مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والحاصل على المركز الثالث بأولئل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، والوحيد من محافظة المنوفية، أنه كان متوقع حصوله على ترتيب في الأوائل، وكان لديه هدف يسموا إلى تحقيقه، وهو دخوله كلية الهندسة. 

وأضاف أسامة أن والده يعمل مهندسًا بسلطنة بروناي، ووالدته تعمل طبيبة، ولديه من الأخوه اثنين ولد وبنت، الأول "أحمد" مقيد بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة المنوفية، كما لديه أخت اسمها "مريم" مقيده بالصف الثاني الإعدادي. 

وأكد أسامة أنه كان يعتمد على دروس المجاميع، ويؤكد في المذاكرة على دروس الـ"أون لاين" التي كانت توفر في الوقت والمجهود، بالإضافة إلى المذاكره والالتزام بالصلاة في وقتها.

وأعرب "أسامة" عن فرحته الشديدة لحصوله على المركز الثالث بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وتحقيق هدفه وحلمه. 

و أكد والدت أسامة  محمد يوسف نصار، أنها كانت تثق في نجلها ثقه عمياء؛ لأنه كان دومًا حريص على عمل كل ما يلزم تأدية واجباته، وكان متهم جدًا بدراسته دون أن يحثه أحد على الاهتمام بها.

وأضاف أن امتحان الكمياء الذي اشتكى منه معظم الطلاب وكانت قلقه جدًا بسببه، لكن "أسامة" أكد لها أن الامتحان كان سهلًا وليس به أي أسئلة صعبة، و بفضل الله حصل على الدرجات النهائية. 

و كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام  ٧٨.٨%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة، خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

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