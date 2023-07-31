الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تهنئ أوائل الثانوية العامة خلال اتصالاً هاتفياً

الطالب كريم ناصر
الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإجراء اتصالاً هاتفياً قدمت خلاله التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والحاصلين علي مركزي الأول مكرر والرابع على مستوى الجمهورية.

 

 قامت نائب محافظ البحيرة بتقديم التهنئة للطالب زياد عادل السعيد محمد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، والحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - علوم، بمجموع 403 درجة.

 

كما قامت بتهنئة الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من مدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - رياضة بمجموع 401 درجة.

 

وأكدت بلبع، أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بهما لباقي زملائهم، وحثتهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدة تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق .

 

من ناحية أخرى أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن تصدر البحيرة للمراكز الأول على مستوى الجمهورية واستمرار ذلك التفوق خلال السنوات الماضية والحالية يعد نتاج لمنظومة متكامله وحرص دائم على تنفيذ كافة توجيهات الدولة بدعم وتطوير التعليم والعمل على تقديم أفضل خدمة تعليمية.

 

مقدما التهنئة للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة من أبناء المحافظة وهم:-الطالب زياد عادل السعيد محمد، - مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، والحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - علوم، بمجموع 403 درجة، الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام - مدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية علوم بمجموع 401 درجة.

 

 وأشار  الديب إلى أن تعليم البحيرة يسير بخطى ثابتة وواعدة ضمن منظومة التعليم الجديدة برعاية وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعداد جيل قادر على تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ 

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