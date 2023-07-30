انتشال جثمان أحد غرقى الساحل والشمالي وجاري البحث عن باقي الجثامين

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، بدعم من فريق غواصين الخير المتطوعين، أحد جثامين الثلاث غرقى بالساحل الشمالي، الذين لقوا مصرعهم اليوم بشواطئ قرى سياحية مختلفة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، أنه تم انتشال جثمان الشاب أبو الحسن حجاج يوسف من محافظة الأقصر، 26 سنة، وجاري البحث عن جثماني آخرين غرقوا بقرى الساحل الشمالي.

واضاف لـ"الدستور" أن هناك اكثر من 12 غواص متطوع متواجد للبحث عن حالات الغرق فى الساحل الشمالي مقسم لثلاث فرقة بالقرى المختلفة منذ بدء تلقي البلاغ.

وكان قد تلقى فريق غواصين الخير 3 بلاغات عن حالات غرق اليوم، بينهم الشاب أبو الحسن حجاج يوسف من محافظة الأقصر، يبلغ من العمر 26 سنة، وآخر يدعى إبراهيم توفيق مختار، 18 سنة، وحالة ثالثة.

وأوضح المالحي لـ"الدستور" أنه ناشد غواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، بسرعة الوصول لأماكن الغرق، للبحث عن جثامين الغرقى.

كما شهد شاطئ الهانوفيل الشرقي اليوم غرق 3 شباب اليوم، وهم إسلام صبحي جوده 16سنة، مصطفى انور منصور 20 سنة، إبراهيم شعبان 20 سنة من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد نزولهم للسباحة في السادسة صباحا.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، انتشال 2 من الغرقى من شاطئ الهانوفيل العام، وهم إسلام صبحي جودة، ومصطفى أنور منصور، وجاري البحث وعن جثمان حالة الغرق الثالثة للشغب إبراهيم شعبان.

وكانت قد رفعت شواطئ الإسكندرية منذ أمس السبت الرايات الحمراء على الشواطئ، وذلك لاضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج، فيما شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على رواد الشواطئ والمصطافين الالتزام بتعليمات الإنقاذ، والسباحة في المناطق الآمنة.

وأكدت مصايف على ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وأخذ المواطنين الحيطة والاستماع لتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.