كتلة الحوار تقدم مقترحين للقضاء على المال السياسي والرشاوى الانتخابية

قال الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار، إن الكتلة لديها مقترحان، ضمن مقترحاتها بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، للقضاء على المال السياسي والرشاوي الانتخابية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المقترح الأول هو إلزام شركات الدعاية بإصدار فواتير إلكترونية، وتوريد الفاتورة للجنة الانتخابات فورًا.

وأشار إلى أن مقترح التصويت الإلكتروني سيعطي إتاحة لعدد كبير جدًا من الناس للمشاركة في الانتخابات، ولو كل الناخبين أدلوا بأصواتهم، سيختاروا الشخص الصح، ولن يؤثر المال السياسي، ولا الرشاوى الانتخابية، لأنها محدودة بطبيعتها.

كما طالب باسل عادل برفع سقف الدعاية الانتخابية المحدد بـ500 ألف جنيه، و200 ألف في الإعادة، لأنها رقام صعب تنفيذها.