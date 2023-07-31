ضمن "ثقافتنا فى إجازتنا".. آلات شعبية وفرق استعراضية في "مصايف مصر"

استمرت العروض الفنية الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني للأسبوع الثاني على التوالي بمصيف بلطيم، ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، المقدمة على شاطئ النرجس بمصيف بلطيم.

وقدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة أنور المعداوي بقيادة المايسترو د. محمد جاويش، باقة من الأغاني المتنوعة منها "إيد علي إيد، اسكتش اتفضل قهوة، آه يا لاللي، الحلوة دي، الموضات، زي العسل، مشتاقلك يا نبي، بهية".

وضمن البرنامج الفني المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، أحيت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية ليلة السبت بعرض متميز تضمن العديد من الأغاني التراثية والفلكلورية ومنها "الحب كدا، والنبي وحشتنا أداء المجموعة، لما رمتنا العين، شوف انت فين وأنا فين، قمر سيدنا النبي، أنا هنا يا ابن الحلال، يا حلاوتك يا جمالك، مدح النبي الهادي، والختام بفقرة إنشاد ديني للشيخ على الدش فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

الفعاليات تأتي ضمن برامج إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وينظمها فرع ثقافة كفر الشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم، في سياق زخم تشهده عروض قصور الثقافة بجميع المحافظات ضمن فعاليات الإجازة الصيفية.

فى الوقت نفسه، اختتمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية، الأسبوع الأول من مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بممشى شارع النيل لليوم الثاني برأس البر، بمجموعة متميزة من الفقرات والاستعراضات المتنوعة من الفولكلور المصري منها الفلاحي، عصاية، صعيدي، التنورة، النوبة.

كما شهدت العروض المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضا لفرقة أوبرا عربي بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، شملت فقرات متنوعة منها "أما أنت جريء، الشكالاتة، 5 قارات، الحلو في الفرندة، الناس المغرمين، عايز أروح، باب الحمام، بطلوا ده، يا واد يا تقيل، أبلة فضيلة، ورق الفل، ريا وسكينة، حنكورة".

العروض ينظمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وتلقى تفاعلا وحضورا جماهيريا كبيرا.