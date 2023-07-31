موقع نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

نتيجة الثانوية العامة 2023

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى أعلن خلال مقطع فيديو له بث منذ أيام قليلة ماضية على الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء المصرى تحدث خلاله عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وهو الأول من شهر أغسطس، مشيرا إلى أن إعلان النتيجة سوف يتم من خلال مؤتمر صحفى يعقد فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

وأوضح الوزير خلال المقطع الفيديو المذاع له على الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة المراجعة والتدقيق، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.

رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وعلى صعيد متصل أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك من خلال مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط

https://emis.gov.eg/

اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط

http://thanwya.emis.gov.eg/

3-الضغط على أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2023"

4- كتابة بيانات رقم الجلوس، والضغط على عرض النتيجة.

مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات الثانوية العامة 2023

- مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها91%.

- مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%.

- مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%.

- مادة الفيزياء، نسبة نجاحها91%.

- مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%.

- مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%.

- مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%.

- مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%.