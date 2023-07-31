"مرض الموظفين".. تأثير الجلوس المستمر على صحة القلب والأوعية الدموية

يعتبر الجلوس المستمر لفترات طويلة من الأمور المتكررة في حياة الكثير من الأشخاص في العصر الحديث، لأنه بالنظر إلى أنماط حياتنا واعتمادنا على التكنولوجيا، فإن الكثير من الأشخاص يقضون ساعات طويلة وهم جالسون خلف المكاتب أو أمام الشاشات.

وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن الجلوس لفترات طويلة غير مؤثر على صحتهم، إلا أن هناك العديد من الدراسات الحديثة التي تكشف عن الأخطار الناجمة عن هذه العادة السيئة على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأكد الدكتور رجب محمود، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الجلوس المستمر لفترات طويلة قد يكون مريحًا، لكنه له تأثير سلبي كبير على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح "محمود" أنه إذا كنت تقضي ساعات طويلة في الجلوس دون حركة، فإن قدرتك على حرق السعرات الحرارية ستنخفض بشكل كبير، وبالتالي قد تزيد احتمالية زيادة الوزن والسمنة، وهذا يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وسوء التمدد الأوعية الدموية.

ونصح استشاري أمراض القلب، أنه يجب أن نأخذ على محمل الجد أخطار الجلوس المستمر على صحة القلب والأوعية الدموية، وعليه فإنه من الضروري أن نتحرك بشكل منتظم ونمارس التمارين الرياضية ونقوم بالتمدد لفترات قصيرة خلال الجلوس الطويل.

كما ينصح أيضًا بتغيير وضعية الجلوس واستخدام الطاولات القابلة للتعديل والكراسي المريحة للحد من الضغط على الظهر والعمود الفقري.

وفقًا لما ذكره موقع " WebMD" الطبي، فأن الجلوس المستمر يؤدي أيضًا إلى تراكم الدهون الضارة في الجسم، وخاصة في منطقة البطن، حيث تعد هذه الدهون الضارة مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الجلوس المستمر لتقليل تدفق الدم الجيد إلى العضلات والجلد، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى نقص في الأكسجين والغذاء اللازمين لصحة القلب والأوعية الدموية.

كما أن الجلوس المستمر لفترات طويلة يزيد من مخاطر تكون الجلطات الدموية في الأوردة العميقة والتي تسمى بـ"الجلطات الوريدية"، حيث يتجمع الدم في الأوردة نتيجة لعدم حركة الجسم، وإذا تشكلت جلطة في الأوردة العميقة، فإنها يمكن أن تنتقل إلى الشريان الرئوي وتسبب مضاعفات خطيرة وحتى الموت.