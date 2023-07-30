تفاصيل مبادرة تحديد الموقف التجنيدي النهائي للمصريين بالخارج ومدتها

كشف السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة تحديد الموقف التجنيدي النهائي للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه تم تلقي مطالب كثيرة للمصريين بالخارج يطالبون بتسوية الأوضاع الخاصة بالتجنيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه المبادرة بسبب تردد بعض المواطنين من العودة لأرض الوطن ولذلك جاءت المبادرة لتسهيل عودة المصريين المتواجدين بالخارج ولربطهم بالوطن الأم وتسهيل دخولهم وخروجهم لمصر.

وتابع، أن المبادرة تنطبق على كل المصريين من أتموا 19 عامًا في 14أغسطس 2023وحتى سن 30 سنة فأكثر وله رغبة في تسوية وضعه التجنيدي وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكونوا متواجدين بالخارج وأن يسددوا قيمة التسوية من خلال أحد المصارف خارج جمهورية مصر العربية.

لا يجوز التحويل من داخل مصر

وأكد أنه لا يجوز التحويل من داخل مصر ويجب أن يكون التحويل من الخارج، موضحًا أن كل الإجراءات الموجودة بالمبادرة وفقًا للقانون وتطبق من 14 أغسطس وتستمر لمدة شهر، وتشمل كل شخص ليس لديه موقف تجنيدي نهائي يعني من لديه اعفاء مؤقت والمتخلف عن التجنيد أي كل من لم يحصل على موقف تجنيدي نهائي فالمبادرة تشمله.

وأشار إلى أن المتقدم يحصل على شهادة بتسوية موقفه التجنيدي بصفه نهائية وأنه غير مطلوب للتجنيد.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن قيمة التسوية هي 5 ألاف دولار.