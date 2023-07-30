الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل مبادرة تحديد الموقف التجنيدي النهائي للمصريين بالخارج ومدتها

التجنيد
التجنيد

كشف السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج،  تفاصيل مبادرة تحديد الموقف التجنيدي النهائي للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه تم تلقي مطالب كثيرة للمصريين بالخارج يطالبون بتسوية الأوضاع الخاصة بالتجنيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه المبادرة بسبب تردد بعض المواطنين من العودة لأرض الوطن ولذلك جاءت المبادرة لتسهيل عودة المصريين المتواجدين بالخارج ولربطهم بالوطن الأم وتسهيل دخولهم وخروجهم لمصر.

وتابع، أن المبادرة تنطبق على كل المصريين من أتموا 19 عامًا في 14أغسطس 2023وحتى سن 30 سنة فأكثر وله رغبة في تسوية وضعه التجنيدي وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه يجب  أن يكونوا متواجدين بالخارج وأن يسددوا قيمة التسوية من خلال أحد المصارف خارج جمهورية مصر العربية.

لا يجوز التحويل من داخل مصر

وأكد أنه لا يجوز التحويل من داخل مصر ويجب أن يكون التحويل من الخارج، موضحًا أن كل الإجراءات الموجودة بالمبادرة وفقًا للقانون وتطبق من 14 أغسطس وتستمر لمدة شهر،  وتشمل كل شخص ليس لديه موقف تجنيدي نهائي يعني من لديه اعفاء مؤقت والمتخلف عن التجنيد أي كل من لم يحصل على موقف تجنيدي نهائي فالمبادرة تشمله.

وأشار إلى أن المتقدم يحصل على شهادة بتسوية موقفه التجنيدي بصفه نهائية وأنه غير مطلوب للتجنيد.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن قيمة التسوية هي 5 ألاف دولار.

 

 

 

الخارجية مبادرة تحديد الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج تسوية الأوضاع الخاصة بالتجنيد قيمة التسوية العودة لأرض الوطن

مواد متعلقة

قبل 24 ساعة من انطلاقه.. وزيرة الهجرة تكشف أبرز جلسات مؤتمر المصريين بالخارج

الباز: اللجان الإلكترونية تتلاعب بمبادرة تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج

"المصري للفكر": انعقاد مؤتمر المصريين بالخارج يعكس اهتمام الدولة بأبنائها

رؤساء جاليات يتحدثون حول مطالبهم من مؤتمر المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس