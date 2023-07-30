الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش اللبنانى أعلن حالة الاستنفار بعد اشتباكات مخيم "عين الحلوة"

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أن الجيش اللبناني أعلن حالة الاستنفار بعد اشتباكات مخيم "عين الحلوة".

وأضاف سنجاب خلال تغطية يقدمها من الأراضي اللبنانية، أن هذا الحادث يعد الأكثر دموية، وجار إحتواء الموقف وحالة من الهدوء الحذر تسيطر على المخيم.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد أمان مطلق في التوصل لنهاية تلك الاشتباكات، فالكل حذر ومترقب لأي تجدد للاشتباكات من جديد، معلنا أن وكالة الأونروا أعلنت تعليق خدماتها في مخيم "عين الحلوة" غدًا.

مخيم عين الحلوة عين الحلوة فلسطين لبنان الجيش اللبنانى

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