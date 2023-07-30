مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش اللبنانى أعلن حالة الاستنفار بعد اشتباكات مخيم "عين الحلوة"

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أن الجيش اللبناني أعلن حالة الاستنفار بعد اشتباكات مخيم "عين الحلوة".

وأضاف سنجاب خلال تغطية يقدمها من الأراضي اللبنانية، أن هذا الحادث يعد الأكثر دموية، وجار إحتواء الموقف وحالة من الهدوء الحذر تسيطر على المخيم.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد أمان مطلق في التوصل لنهاية تلك الاشتباكات، فالكل حذر ومترقب لأي تجدد للاشتباكات من جديد، معلنا أن وكالة الأونروا أعلنت تعليق خدماتها في مخيم "عين الحلوة" غدًا.