الشرطة يتعادل مع الترجي وينقض على قمة المجموعة الأولى "مؤقتا" بالبطولة العربية

ارتقى الشرطة العراقي لصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع الترجي التونسي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم خلال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة .

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشرطة إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه اتحاد جدة السعودي، الذي يلعب في وقت لاحق اليوم ضد الصفاقسي التونسي (متذيل الترتيب) مؤقتا.

في المقابل، حصل الترجي على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث، ويتأزم موقفه بشدة في التأهل للدور الثاني بالمسابقة، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الترجي بدأ مشواره في المجموعة بالخسارة 1 / 2 أمام اتحاد جدة يوم الخميس الماضي في الجولة الافتتاحية التي شهدت فوزا ثمينا للشرطة 1 / صفر على الصفاقسي.

وأصبح يتعين على الترجي الفوز على الصفاقسي في المواجهة التونسية الخالصة التي من المقرر أن تجرى بينهما في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستمرار في البطولة، وانتظار ما سوف تسفر عنه نتائج المباريات الأخرى بالمجموعة.

في المقابل، انتعشت آمال الشرطة كثيرا في بلوغ الدور المقبل، وربما يكفيه التعادل مع اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من أجل مواصلة مغامرته في المسابقة.