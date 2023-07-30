مياه سوهاج تنظم قافلة مائية بمركز ساقلتة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الطوايل بمركز ساقلتة بسوهاج والجاري به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية؛ لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل في لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية وندوات لقادة الراى بالقرية ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات، واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى، وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه، عن قريتى الحواويش والديابات وطريق الخلوة بمركز أخميم السبت الموافق 29 يوليو 2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً وحتى السادسة من صباح الأحد الموافق 30 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة والإصلاح لخط مياه 400 ملي بطريق الحواويش.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجاناً يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين وصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.