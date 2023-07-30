تاو يمنح الأهلي التقدم على الداخلية في كأس مصر

منح بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقدم للمارد الأحمر على الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.

جاء الهدف في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من أفشة إلى تاو الذي وجّه الكرة بشكل رائع في المرمى لحظة خروج الحارس محمد مجدي.



أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى كهربا المنفرد بالمرمى قبل أن يتدخل الحارس محمد مجدي.

في الدقيقة 13 مطالبات من لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بعد اصطدام عرضية علي معلول في يد محمود طلعت لاعب فريق الداخلية.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء حيث سددها قوية ارتطت بالقائم الأيمن للحارس محمد مجدي.

في الدقيقة 21 تسديدة من سمير فكري من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية تصدى لها حارس المرمى بسهولة تامة.

محمود كهربا سدد كرة تصدى لها بثبات محمد مجدي حارس الداخلية في الدقيقة 26.

تصويبة من أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 30، مروان عطية يفاجئ الجميع ويسدد كرة صاروخية في منتصف المرمى يتصدى لها حارس الداخلية محمد مجدي بنجاح.

تصويبة من أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الداخلية.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 38 عن طريق بيرسي تاو بعد تمريرة من حسين الشحات إلى أفشة الذي مرر تمريرة ساحرة إلى بيرسي تاو المتمركز داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسجل الكرة في الشباك.



وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول و اليو ديانج ومروان عطية حسين الشحات وافشة وتاو وكهربا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام السابعة مساء على ستاد الكلية الحربية، على أن يلتقي الفائز في المباراة مع نادي المصري البورسعيدي يوم 3 أغسطس المقبل.