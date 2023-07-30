الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل وضع شخص في بطانية وإلقائه بمجرى مائي بالسنبلاوين

الامن
الامن

نجحت الأجهزة المعنية في كشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أربعة أشخاص باستدراج شقيقها والتعدي عليه بالضرب وإصابته بأسلحة بيضاء بسبب خلافات مالية، ووضعه داخل غطاء "بطانية" وإلقائه بأحد المجاري المائية، اعتقاداً منهم أنه توفى.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيق الشاكية "به عدة إصابات بأماكن متفرقة"، وبسؤاله إتهم (3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة"- عصا) لخلافات مالية بينهم، وتم ضبط أحد المتهمين.

 كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكية "شقيقة المجني عليه" بقيام المتهمين بوضعه داخل غطاء "بطانية" وإلقائه بأحد المجاري المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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