تنشيط السياحة: دعونا العديد من المؤثرين بالخارج لنقل مستجدات القطاع

أعلن عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن وزارة السياحة والآثار قد دعت العديد من الصحفيين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم لزيارة مصر خلال العام والنصف الماضي، والتعرف على كافة مستجدات القطاع السياحي، بما في ذلك التأشيرات السياحية والتسهيلات التي يحصل عليها السائحون عند دخولهم إلى البلاد، بالإضافة إلى التحول الرقمي واستخدام بطاقات الائتمان في الدفع بالمنشآت السياحية والفندقية والمواقع الأثرية وغيرها.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تسعى إلى فتح المزيد من مسارات العمل مع جميع مؤسسات الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ومن الملاحظ أن ما ينشر عن السياحة المصرية في المواقع العالمية هو نتيجة هذه الزيارات التعريفية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه خلال زياراتهم التعريفية، شاهدوا بأم أعينهم ما يجري في قطاع السياحة على أرض الواقع، وتغيرت الخدمات المقدمة للسائحين في الفنادق بشكل إيجابي، ورفع مستوى الجودة المقدمة للنزلاء، وقاموا بنقل هذه التجربة على منصاتهم الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار هي تغيير الصورة الذهنية عن مصر كوجهة سياحية، وجعلها دائمًا في أذهان السائحين.

وأضاف أن المفهوم الذي يريدون توصيله في كافة الحملات التسويقية والترويجية هو "مصر النابضة بالحياة"، ليكون محورًا للعمل في كافة الخطط والحملات التسويقية والترويجية التي يطلقونها.

واقترح القاضي إرسال أخبار إيجابية لمنظمي الرحلات الأجنبية وإطلاعهم على تحديثات القطاع السياحي، حيث إنهم شركاؤنا في زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر. كما يتم مراقبة منظمي الرحلات السياحية المستمرة ومتابعة كل ما يتم نشره عن مصر على جميع المواقع السياحية.

وأتم: يتم رصد كل ما يتم نشره عن مصر وتحليل التعليقات المنشورة عليه، وعند وجود تعليقات سيئة أو أي ملاحظات، يتم التعامل معها بشكل جاد، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الخط الساخن للوزارة على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من السائحين، ويتم التدخل فورًا في حالة وجود أي شكاوى، ويتم التفاعل مع الفنادق لحل هذه المشكلات وإرضاء السائح، ونحن نعمل على تحسين تجربة السائح في جميع الأماكن التي يزورها في مصر، بدءًا من لحظة وصوله إلى المطار وصولًا إلى المنشآت الفندقية والأماكن السياحية التي يزورها، وحتى المواقع الأثرية وغيرها.