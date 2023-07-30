الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القصة الكاملة لاعتقال نجل رئيس كولومبيا في قضايا غسيل أموال

نجل رئيس كولمبيا
نجل رئيس كولمبيا

ألقت الشرطة في أولومبي القبض على نجل الرئيس، أمس السبت، في إطار تحقيق رفيع المستوى لغسيل الأموال بشأن الأموال التي يزعم أنه جمعها من مهربي المخدرات المدانين خلال الحملة الرئاسية العام الماضي.

وقال الرئيس غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق ارتقى في المناصب السياسية في كولومبيا باعتباره مناضلاً لمكافحة الفساد، إنه لن يتدخل في التحقيق، حسب أسوشيتد برس. 

وأضاف بيترو في رسالة صباحية مبكرة على موقع X ، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter: "كفرد وأب، يؤلمني أن أرى الكثير من الدمار الذاتي وأن أحد أبنائي يذهب إلى السجن. "كرئيس للجمهورية، لقد أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدمًا وفقًا للقانون".

يُعد اعتقال نيكولاس بترو بمثابة ضربة كبيرة للحكومة ، التي تعرضت لهجمات المحافظين منذ اليوم الأول في الوقت نفسه التي كافحت فيها للحفاظ على دعم الحزبين لكولومبيا في الولايات المتحدة، الحليف القديم في الحرب على المخدرات والقتال. ضد الجماعات المسلحة غير الشرعية.

ينبع التحقيق من التصريحات الصادمة التي أدلت بها زوجة نيكولاس بترو السابقة ، دايسوريس ديل كارمن فاسكيز ، إلى وسيلة الإعلام المحلية سيمانا في وقت سابق من هذا العام.

في المقابلة المطولة، أوضحت فاسكيز كيف كانت حاضرة في الاجتماعات عندما قام زوجها بترتيب تبرع بأكثر من 600 مليون بيزو حوالي 150 ألف دولار من سياسي أدين ذات مرة في واشنطن بتهمة تهريب المخدرات وكان يسعى للحصول على دعم حملة بترو لاستئناف عمله. الحياة السياسية.

وقالت إن الرئيس بترو لم يكن على علم بتعاملات ابنها وأن الأموال التي جمعها باسم حملته كانت محفوظة داخل خزنة داخل منزل الزوجين في مدينة بارانكويلا الساحلية، ونفى نيكولاس بترو مزاعم زوجته السابقة بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن نيكولا بترو وزوجته السابقة احتجزا بناء على أوامر من محكمة في بوغوتا في حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت. وقالت إنه بمجرد مثولهم أمام قاضٍ ، سيسعى المدعون إلى احتجازهم مؤقتًا أثناء التحقيق مع الاثنين بتهمة غسل الأموال.

متمرد كولمبيا نجل قضية فساد

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