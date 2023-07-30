وزارة الهجرة تعلن الجهات والشركات الراعية للنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين فى الخارج"

تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن رعاة النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وكذلك شركات فيرن برو جلوبال لرجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، وشركة نت سينك نتوورك سيلوشنز لرجل الأعمال المصري بالخارج المهندس تامر هدايت، شركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks لرجل الأعمال المصري بالخارج كريم أسعد، شركة أميرة للمنتجات الغذائية لرجل الأعمال المصري عادل بولس، شركة world environment expert company لرجل الأعمال المصري وائل حسن، كذلك شركة DR E لرجل الأعمال المصري ابراهيم عزت، وجميعها شركات لكبار رجال أعمال ومستثمرين مصريين بالخارج.



من جانبها، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة شكرها للوزارات والجهات والشركات الراعية للمؤتمر، لاهتمامهم برعاية هذا الحدث المهم الذي يخص المصريين بالخارج، ما يعكس أهمية ما تناقشه محاور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وحجم المشاركة الفاعلة من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، وكذلك مشاركة نحو 1000 مصري بالخارج جاءوا من 56 دولة، وكما يحظى مؤتمر المصريين في الخارج بدعم القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فأصبح الوجهة الأولى التي تعبر عن كل مصري بالخارج وانعكاسًا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر للوطن الأم، وتحت ظلال الجمهورية الجديدة.

وأضافت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، والاستقرار على محاور وجلسات المؤتمر، مؤكدة وضع الأجندة النهائية للمؤتمر بمشاركة نوعية من وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات والدفاع والداخلية والخارجية والثقافة، وعدد من السادة ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة واسعة من المصريين بالخارج.