نشاط مكثف.. "الدستور" ترصد خريطة حفلات عمر خيرت خلال أغسطس

حالة من النشاط الفني المكثف، يعيشها الموسيقار العالمي عمر خيرت، خاصة أنه يستعد لإحياء عدة حفلات ليكون على موعد مع جمهوره خلال شهر أغسطس، خلال جولة فنية يحييها على المسارح المختلفة تضم 4 حفلات دفعة واحدة.

"الدستور" يرصد خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لسلسلة حفلات عمر خيرت خلال الأيام المقبلة

تبدأ سلسلة حفلات خيرت، بحفلين ضخمين يحييهما مساء يومي الأحد والإثنين 6 و 7 أغسطس المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون.

وطرحت إدارة المهرجان التذاكر الخاصة بالحفلين والتي انقسمت إلى أربعة فئات وتتراوح أسعارها بين 920، 820، 720، 520 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفلي لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها.

عمر خيرت يقدم أمسية موسيقية بمدينة العلمين

ومن الإسكندرية يتجه "خيرت" إلى مدينة العلمين، لإحياء ثالث حفلاته خلال شهر أغسطس، إذ يلتقى لجمهوره خلال أمسية موسيقية ساحرة، تقام يوم الخميس الموافق 10 أغسطس المقبل، على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، الذي يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

اختتام حفلات أغسطس مع جمهوره بالتجمع الخامس

ويختتم خيرت، سلسلة حفلاته الموسيقية خلال شهر أغسطس بحفله الرابع المقرر إقامته رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وقد طرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر الخاصة وانقسمت إلى خمس فئات وتتراوح أسعار التذاكر بين 2250، 1850، 1450، 1050، 650 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها بساعة واحدة فقط.

برنامج مميز يقدمه عمر خيرت خلال الحفلات

وتعد موسيقى عمر خيرت، أحد ألوان الفنون الراقية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، وأصبحت حفلاته ظاهرة تشد الانتباه من محبي ومتابعي الفنون الرفيعة، ويقدم "خيرت" خلال الحفلات باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، ومن بينها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما».