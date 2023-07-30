الرى واليونسكو يستعرضان دعم مبادرة التكيف مع المناخ "AWARe"

تواصل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، متابعة دعم وتنفيذ مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية، والتى تستهدف ايجاد حلول لأزمة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة على موارد المياه، خاصة بعد نجاح مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخي خلال مؤتمر المناخ COP27، وأيضًا وضع المياه فى قلب العمل المناخي للمرة الأولى.

يأتى ذلك فيما عقد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مع ممثلي مكتب اليونسكو بالقاهرة، وذلك لاستعراض ومناقشة دور المنظمة في دعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية "AWARe" التى أطلقتها مصر، وسبل مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن تغيرات المناخ، خاصة فيما يتعلق في التأثير على موارد المياه؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات البخر والتسرب.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة الفعاليات والأنشطة المنتظر تنفيذها برعاية منظمة اليونسكو، وذلك خلال إنعقاد النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر المقبل إلى 2 نوفمبر القادم، ويحمل عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جلسات فنية وورش عمل متخصصة خلال أسبوع القاهرة

وأوضح المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة السادس للمياه يشهد مشاركة دولية وعربية واسعة، وأيضًا جلسات فنية وورش عمل متخصصة في عدة محاور منها المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية، وأيضًا التعاون في خيارات التخفيف، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية وسبل الحد من الآثار السلبية لها على موارد المياه.