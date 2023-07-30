الداخلية تعلن خريطة تحويلات مرورية عقب الغلق الكلي لمحور 26 يوليو بالجيزة

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر) مما يستلزم الغلق الكلي لـ(طريق 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادي الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديداً بدايةًمن أعلى نفق وادي النيل وحتى قبل مطلع كوبري لبنان)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ 24 ساعة إعتباراً من الساعة الـ 12 صباح يوم الإثنين الموافق 31/7/2023 وحتى الساعة الـ 5 صباح يوم السبت الموافق 5/8/2023 لمدة "6 أيام" الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفينكس.

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادى الترسانة وترغب باستكمال السير باتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثة قبل مطلع كوبري لبنان.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.